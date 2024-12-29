مؤسسة ولي العهد تنفّذ تدريبات بمشاركة متدربي "إيرباص العالمية" في المحافظات كافة

الوكيل الإخباري- نفّذت مؤسسة ولي العهد، خلال تشرين الثاني الماضي، جلسات تدريبية في جميع محافظات المملكة، بمشاركة أربعة متدربين جامعيين، التحقوا مطلع العام في برنامج تدريبي مع شركة "إيرباص العالمية" في مقرّها بمدينة تولوز الفرنسية، ضمن برنامج التدريب الدولي التابع للمؤسسة.

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وقالت المؤسسة في بيان، إن الجلسات التدريبية هدفت إلى تعميم الفائدة التي اكتسبها المتدربون، لاستدامة أثر البرنامج ونقل التجارب العالمية إلى الطلبة في جميع أنحاء المملكة.