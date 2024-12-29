مؤسسة ولي العهد تنفّذ تدريبات بمشاركة متدربي "إيرباص العالمية" في المحافظات كافة

وقالت المؤسسة في بيان، إن الجلسات التدريبية هدفت إلى تعميم الفائدة التي اكتسبها المتدربون، لاستدامة أثر البرنامج ونقل التجارب العالمية إلى الطلبة في جميع أنحاء المملكة.
وشارك في الجلسات أكثر من 1115 شاباً وشابة من مختلف الجامعات الأردنية ومن خلال مكاتب المؤسسة في المحافظات، حيث تم تنفيذ 15 جلسة ركزت على موضوعات متنوعة مثل: مقدمة عن الهيدروجين، ومقدمة في (SQL): وتعلم أساسيات إدارة البيانات، وتعلُّم الآلة في مجال الطيران، ومحاضرة متخصصة تحت عنوان :(لماذا نزِن الطائرة؟)، إلى جانب نقل المتدربين للتجارب والمهارات المهنية والشخصية التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم على مدار ستة أشهر.
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