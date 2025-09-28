ماذا قال الحنيطي عن استعدادات الجيش في المنطقة العسكرية الوسطى؟

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه قائد المنطقة حول المهام والواجبات التي تنفذها تشكيلات ووحدات المنطقة، والجهود المبذولة لرفع مستوى الجاهزية العملياتية والتدريبية، كما تفقد التحضيرات والاستعدادات المبذولة لتنفيذ تمرين البنيان المرصوص الذي تجرية قيادة المنطقة.
وثمن اللواء الركن الحنيطي الأدوار والجهود التي تبذلها مرتبات المنطقة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية ضمن منطقة مسؤوليتها، كما شاهد معرضاً يضم أبرز المعدات والأسلحة والتجهيزات المستخدمة في المنطقة معرباً عن إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه من حيث الاستعداد والجاهزية القتالية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القيادة العامة للقوات المسلحة مستمرة في تحديث منظومات الأسلحة والمعدات، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، لتحقيق مهمة القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار المملكة.
وفي نهاية الزيارة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات المنطقة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ونقل لهم ثقة واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مختلف مواقعهم وصنوفهم، مؤكداً أنها ستبقى درع الوطن وسياجه المنيع في مواجهة مختلف التهديدات.
