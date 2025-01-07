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ماذا قال الشيخ النابلسي عن الاردن من قلب دمشق ؟ - فيديو

الشيخ محمد راتب النابلسي
الشيخ محمد راتب النابلسي
الثلاثاء، 07-01-2025 06:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شكر الشيخ محمد راتب النابلسي في رسالة مصورة من قلب العاصمة السورية دمشق الأردن وقيادته والحكومة والشعب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيلات الإقامة .

وبين النابلسي في مقطع مصور على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن له من الآن بلدين سورية والأردن .

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وتالياً رسالة النابلسي : 

 

 

 

 
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