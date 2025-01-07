ماذا قال الشيخ النابلسي عن الاردن من قلب دمشق ؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شكر الشيخ محمد راتب النابلسي في رسالة مصورة من قلب العاصمة السورية دمشق الأردن وقيادته والحكومة والشعب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيلات الإقامة .



وبين النابلسي في مقطع مصور على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن له من الآن بلدين سورية والأردن .

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