الجمعة 2025-09-26 07:32 م
 

مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك

جانب من المباحثات
 
الجمعة، 26-09-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
 
