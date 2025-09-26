مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
-
أخبار متعلقة
-
الجنرال فراس الدويري
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون
-
مشاركة أردنية بالاجتماع الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بيروت
-
"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
انتخاب أيمن عمر رئيسا لجمعية أدلاء السياح
-
عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة