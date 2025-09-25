الخميس 2025-09-25 07:15 م
 

مباحثات أردنية عراقية مصرية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

الخميس، 25-09-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
 






