متصرفية لواء بني عبيد تطلق مبادرة "هواء اربد"

وقالت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، إن المبادرة أطلقت في منطقة الصريح بمشاركة عدد من طلاب المدارس الحكومية في اللواء إلى جانب معلميهم وعدد من أفراد الأمن العام و المجتمع المحلي، بهدف غرس قيم الانتماء للوطن وتنمية روح العمل التطوعي لدى الطلبة وتعزيز دورهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة.
