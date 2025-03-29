مجلس الخدمات في عجلون يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

الوكيل الإخباري- استكمل مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون خطته لضمان ديمومة الحفاظ على بيئة نظيفة خلال عطلة عيد الفطر.

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وقال رئيس المجلس، المهندس وليد درادكة، اليوم السبت، إن الجهود ستتركز على تحسين الواقع البيئي وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن فرق العمل منتشرة في المناطق كافة لضمان تقديم أفضل الخدمات.



وأكد أن المجلس يواصل تنفيذ خططه التشغيلية وفق أعلى المعايير، داعيًا المواطنين إلى التعاون من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، مما يساهم في الحفاظ على نظافة وجمالية المحافظة.