السبت 2025-03-29 02:25 م
 

مجلس الخدمات في عجلون يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

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جانب من أعمال التنظيف
 
السبت، 29-03-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري- استكمل مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون خطته لضمان ديمومة الحفاظ على بيئة نظيفة خلال عطلة عيد الفطر.

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وقال رئيس المجلس، المهندس وليد درادكة، اليوم السبت، إن الجهود ستتركز على تحسين الواقع البيئي وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن فرق العمل منتشرة في المناطق كافة لضمان تقديم أفضل الخدمات.


وأكد أن المجلس يواصل تنفيذ خططه التشغيلية وفق أعلى المعايير، داعيًا المواطنين إلى التعاون من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، مما يساهم في الحفاظ على نظافة وجمالية المحافظة.


من جانبه، بين مراقب الميدان، خلدون المومني، أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة وفق برنامج عمل مكثف يشمل كافة الأحياء والأسواق والطرق الرئيسية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة خلال فترة العيد.

 
gnews

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