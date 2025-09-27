السبت 2025-09-27 12:12 م
 

‏مجلس الوزراء يعقد جلسته في العقبة اليوم

العقبة
رئاسة الوزراء
 
السبت، 27-09-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-    يعقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسة في محافظة العقبة وهي الحادية عشرة التي يعقدها في المحافظات.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية العاشرة في محافظة جرش.
 
 
