مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي

الوكيل الإخباري- أكد مجلس محافظة الطفيلة أهمية انخراط رواد الأعمال والشباب واليافعين في العمل التنموي والتطوعي، بما يسهم في صقل شخصياتهم من خلال أنشطة التعلم اللامنهجية والعمل التطوعي، إضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل المحلي.

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