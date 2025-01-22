مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي

وشدد رئيس المجلس أحمد الحوامدة، خلال اطلاع مجلس المحافظة اليوم الأربعاء، على البرامج والخدمات التي يقدمها مركز رواد التنمية في الطفيلة، على ضرورة العمل على إيجاد بيئة آمنة وفعالة للأطفال والشباب من خلال المؤسسات والمراكز المعنية، لافتا إلى دعم البرامج التدريبية وتطوير مرافق مركز رواد التنمية، مع إمكانية شموله بمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك انسجاما مع أهداف المجلس في إيلاء البرامج التدريبية المتخصصة والموجهة للشباب كل الرعاية والتمويل.
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