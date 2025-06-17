مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي

وفي مستهل الفعالية ثمن رئيس المجمع المؤرخ الدكتور محمد عدنان البخيت، جهود اللجنة المنظمة للموسم، لافتا الى أهمية التقصي عن الأثر والصدى للآداب العربية وكيفية نقله الى الآداب الأوروبية وتوجهات ناقليه الفكرية والثقافية ودقة الترجمة من اللغات الوسيطة.
ونوه بأن الثقافة العربية في مرحلة معينة شهدت بزوغا كبيرا، حيث أخدت منها الثقافة الأوروبية الكثير وتناولتها بالنقل والدراسة، مشيدا بدور مصر والكويت بالنهوض بمهمة الترجمة في كثير من الموضوعات الأدبية والفكرية والثقافية، ومعربا عن أمله بأن تشهد حركة الترجمة في الوطن العربية نهوضا.
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