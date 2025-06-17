مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي

الوكيل الإخباري- بدأ مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء أولى فعاليات موسمه الثقافي الثالث والأربعين، تحت عنوان "صدى الآداب العربية في الآداب الأوروبية الحديثة"، بمحاضرة ألقاها أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الباحث والناقد الدكتور زياد الزعبي، بعنوان "تأثير الأدب العربي في الشعر الألماني بالقرن التاسع عشر.. الغزل نموذجا".

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وفي مستهل الفعالية ثمن رئيس المجمع المؤرخ الدكتور محمد عدنان البخيت، جهود اللجنة المنظمة للموسم، لافتا الى أهمية التقصي عن الأثر والصدى للآداب العربية وكيفية نقله الى الآداب الأوروبية وتوجهات ناقليه الفكرية والثقافية ودقة الترجمة من اللغات الوسيطة.