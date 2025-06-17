الثلاثاء 2025-06-17 04:14 م
 

مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 17-06-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   بدأ مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء أولى فعاليات موسمه الثقافي الثالث والأربعين، تحت عنوان "صدى الآداب العربية في الآداب الأوروبية الحديثة"، بمحاضرة ألقاها أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الباحث والناقد الدكتور زياد الزعبي، بعنوان "تأثير الأدب العربي في الشعر الألماني بالقرن التاسع عشر.. الغزل نموذجا".

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وفي مستهل الفعالية ثمن رئيس المجمع المؤرخ الدكتور محمد عدنان البخيت، جهود اللجنة المنظمة للموسم، لافتا الى أهمية التقصي عن الأثر والصدى للآداب العربية وكيفية نقله الى الآداب الأوروبية وتوجهات ناقليه الفكرية والثقافية ودقة الترجمة من اللغات الوسيطة.


ونوه بأن الثقافة العربية في مرحلة معينة شهدت بزوغا كبيرا، حيث أخدت منها الثقافة الأوروبية الكثير وتناولتها بالنقل والدراسة، مشيدا بدور مصر والكويت بالنهوض بمهمة الترجمة في كثير من الموضوعات الأدبية والفكرية والثقافية، ومعربا عن أمله بأن تشهد حركة الترجمة في الوطن العربية نهوضا.

 
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