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محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت

جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
 
الإثنين، 24-03-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة البحث الجنائي، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "التوعية حول الجرائم الإلكترونية".

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وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل، أن الجامعة تسعى من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية إلى توعية طلبتها بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية ممثلةً بمديرية الأمن العام بهدف تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع.

 
 
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