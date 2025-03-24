محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل، أن الجامعة تسعى من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية إلى توعية طلبتها بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية ممثلةً بمديرية الأمن العام بهدف تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع.
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