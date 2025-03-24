محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة البحث الجنائي، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "التوعية حول الجرائم الإلكترونية".

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