محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان

وزار ابو الغنم بلدية السرحان، التي استعرض رئيسها علي عفن السرحان بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد العبادي ومدير قضاء السرحان نائل ابداح وأعضاء مجلس المحافظة إنجازات البلدية والمعيقات التي تواجهها.
وقال إن البلدية السرحان تعد من أبرز بلديات المملكة في المجالات المختلفة وأنموذجا يحتذى في العمل الخدمي والتنموي والرائدة في بناء شراكات متميزة أدت لجذب المستثمرين، الأمر الذي ساهم أن تكون من أوائل البلديات التي عملت على توفير فرص العمل للشباب والشابات.
وأضاف السرحان أن البلدية مستمرة في تنفيذ مشروعات تنموية وصناعية وتحويلية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البلدية لديها خطط طموحة في مجالات أخرى كالقطاع الرياضي والزراعي.
وأشاد ابو الغنم بإنجازات بلدية السرحان على المستويين الخدمي والاستثماري.
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