محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، اليوم الثلاثاء، عددا من المرافق الخدمية في قضاء السرحان.

اضافة اعلان



وزار ابو الغنم بلدية السرحان، التي استعرض رئيسها علي عفن السرحان بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد العبادي ومدير قضاء السرحان نائل ابداح وأعضاء مجلس المحافظة إنجازات البلدية والمعيقات التي تواجهها.



وقال إن البلدية السرحان تعد من أبرز بلديات المملكة في المجالات المختلفة وأنموذجا يحتذى في العمل الخدمي والتنموي والرائدة في بناء شراكات متميزة أدت لجذب المستثمرين، الأمر الذي ساهم أن تكون من أوائل البلديات التي عملت على توفير فرص العمل للشباب والشابات.