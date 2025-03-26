محاكم التنفيذ الشرعية تواصل أعمالها خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة قاضي القضاة ان محاكم التنفيذ الشرعية ستواصل أعمالها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، للتعامل مع الحالات الطارئة، ومتابعة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة والمواطنين.

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وأكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، اليوم الأربعاء ،أن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى إدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد.



وعمم الربطة على المحاكم الشرعية، بضرورة التسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.