مخالفة وحجز مركبات شكلت موكباً خطرا على مستخدمي الطريق

وبينت إدارة السير أنه تم مخالفة المركبات التي ظهرت في الفيديو وسيصار الى حجزها المدة القانونية المقررة ، كما يجري جمع المعلومات لاستكمال مخالفة جميع المركبات المشاركة وحجزها واتخاذ الاجراء القانوني كاملاً بحقها وحق مرتكبي هذه المخالفات.
وتؤكد إدارة السير على استقبالها لجميع الملحوظات والبلاغات والشكاوي والمواد المصورة على رقمها المخصص على تطبيق الواتس آب (0770999030)، فضلاً عن تلقي الاتصالات والبلاغات في جميع الأوقات والظروف على هاتف الطوارئ الموحد (911).
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