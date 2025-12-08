مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

05:49 م

الوكيل الإخباري- يتجه مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، لمنح بعض نجومه راحة في مواجهة المنتخب المصري غدًا الثلاثاء، وذلك بعد ضمان التأهل إلى دور الثمانية من كأس العرب المقامة في قطر. اضافة اعلان





وتختتم منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب بمباراتين في توقيت واحد، حيث يلعب منتخبنا الوطني ضد مصر على ملعب "البيت" بينما يلتقي منتخبا الكويت والإمارات في قمة خليجية على ملعب "974".



وقد حجز منتخبنا الوطني بطاقة التأهل الأولى من المجموعة بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين على الإمارات بنتيجة 2-1، والكويت بنتيجة 3-1، بينما تتنافس منتخبات مصر والإمارات والكويت على بطاقة التأهل الثانية.



وقال سلامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في الدوحة إن منتخب النشامى يدخل مباراة الجولة الثالثة دون ضغوط، بعكس المنتخب المصري الذي لا يزال يبحث عن بطاقة العبور، وهو ما يمنحه دافعا أكبر خلال اللقاء.



وأوضح سلامي أن المواجهة تظل مهمة للحفاظ على إيقاع المباريات قبل مرحلة دور الثمانية، مضيفًا: "سنريح بعض العناصر الأساسية بناءً على تقييم الجهاز الطبي، كما سيتم إراحة عامر جاموس لتفادي تعرضه للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراتين السابقتين".



وعن شكل المنافسة في الدور المقبل واحتمالية مواجهة العراق أو الجزائر في دور الثمانية، قال سلامي: "ليس بيدنا تحديد هوية المنافس، لكن الجزائر من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. المدرب مجيد بوقرة هو من فاز بالنسخة السابقة ويملك الخبرة".



يذكر أن منتخب مصر يحتاج للفوز على الأردن ليضمن التأهل رفقة "النشامى" إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الإمارات والكويت.

