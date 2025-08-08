مدرسة الأمل للصم في الزرقاء..نجاح جميع الطلبة بتفوق في التوجيهي

06:26 م

الوكيل الإخباري- وصلت جهود وزارة التربية والتعليم إلى درجة نوعية وكبيرة في رعاية الطلبة الصم، عبر توفير البنية التحتية المناسبة، والكوادر التدريسية والإدارية المؤهلة؛ للتعامل مع هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية دقيقة لاستغلال كل طاقاتهم وإمكاناتهم، ليتمكن طلبة مدرسة الأمل للصم في الزرقاء من تحقيق النجاح، دون أن يرسب منهم أحد.





المدرسة، التي تقدم فيها 16 طالبًا لامتحان الثانوية العامة 2025، تمكّن جميعهم من اجتياز المرحلة، وحصولهم على معدلات تؤهلهم لإكمال دراستهم الجامعية في التخصصات الإنسانية، حيث حصلت الطالبة ريماس صفوت الشلبي على معدل 81.1%، لتصبح الأولى على هذه المدرسة.



وقالت مديرة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، سلام حسن البوريني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن المدرسة كانت عبارة عن مدرستين في الزرقاء، وتم جمعهما في مدرسة واحدة عام 2019، ضمن مبنى حديث ومتطور ومخصص لهذه الفئة، وينال الدعم التام من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والإشراف التربوي.



وأضافت أن عدد الطلبة الصم الذين تقدموا هذا العام لامتحان الثانوية العامة في الصف الثاني عشر بلغ 16 طالبًا، من بينهم 8 ذكور و8 إناث، وتمكن جميعهم من اجتياز الامتحان، والحصول على معدلات تؤهلهم لدخول الجامعة ضمن التخصصات الإنسانية، حيث إن المدرسة مخصصة للفرع الأدبي.



وأشارت إلى أن المدرسة تقوم بنقل الطلبة من جميع المناطق عبر 7 حافلات مخصصة، ويبلغ عدد طلبة المدرسة 140 طالبًا، من الصف ما قبل التمهيدي وحتى الصف الثاني عشر، ويقوم على تدريسهم وخدمتهم 51 معلمة وإدارية، فيما يصل عدد معلمي الثانوية العامة في المدرسة إلى نحو 7 معلمين.



وأكدت أن سبب النجاح الكامل للطلبة في هذه المدرسة يعود إلى وجود بيئة محفّزة، ومدعّمة بكل أساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن الطلاب والمعلمات متوافقون معًا منذ بداية الدراسة، أي منذ أكثر من 12 سنة، وبالتالي فالعلاقة بينهم علاقة أسرية مليئة بالعناية والاهتمام، والتواصل بينهم كبير.



ولفتت إلى أن جميع المعلمات لديهن معرفة بلغة الإشارة، وهنّ على قدر عالٍ جدًا من التعامل مع الطلبة، مشيرة إلى أنها تحضر الحصص باستمرار، ويتوفر مترجمة للغة الإشارة لمن يواجه مشكلة فيها، إضافة إلى توفر مرشدين يعملون على حل كل المشكلات التي تواجه الطلبة.



من جهته، قال مدير التربية والتعليم لقصبة الزرقاء الأولى، الدكتور أسامة شديفات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الطلبة الصم في محافظة الزرقاء ومنذ أكثر من 6 سنوات تم توحيدهم ونقلهم إلى مدرسة وسط المحافظة، بُنيت وفق أعلى المعايير المهنية، وتم توفير كل الكوادر الخاصة بها، وهو جزء من الاهتمام الرسمي الأردني بجميع فئات المجتمع، ومنحهم حقوقهم في التعليم دون أية عوائق.



ولفت إلى أن الطلبة الصم يتقدمون للأسئلة نفسها التي يتقدم إليها جميع الطلبة في المملكة، لأن الوزارة قامت بتوفير كل الإمكانات لهم ليتقدموا لهذه الامتحانات، بعد أن تمت العناية بهم طيلة 12 عامًا، وهم اليوم يحققون النجاح الكامل، حيث لم يُخفق أحد في اجتياز هذه المرحلة الهامة من حياتهم.



وأضاف أن المدرسة تقوم بواجبها تجاه الطلبة، وقامت المديرية بتوفير الكوادر التدريسية والإدارية، وإدامة العمل فيها، ويقوم فريق الإشراف التربوي بزيارات مستمرة لتقييم العملية التعليمية، وعند الامتحان تقدم الطلبة لقاعات الثانوية العامة، وقد استطاعوا النجاح.



وأشار إلى أن هذا الجهد لم يكن ليتحقق لولا اهتمام عائلات الطلبة بهم على مدار هذه السنوات، وعناية الوزارة ومديرية التربية وإدارة المدرسة بهم، وقيامهم بواجبهم تجاه الطلبة، قائلًا: "تحقّق النجاح الذي نتمنى أن يستمر في مقبل الأيام، وأن يُكمل الطلبة دراستهم الجامعية لينطلقوا إلى سوق العمل".