مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد تفوز ببطولة عالمية للروبوت

جانب من المشاركة الأردنية
 
الوكيل الإخباري- فاز فريق "روبو ستارز" من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد، بالمركز الأول في البطولة العالمية الأفروآسيوية للروبوت، التي أُقيمت في كوالالمبور، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم.

وقالت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي وتدريب مستمر الذي حظي به الطلبة، ربيع الخطيب، وأسامة كوافحة، وكرم عبد النبي، وعمار خواجة، بإشرافها وتدريب المعلم سائد الطيطي.


وأضافت أن المدرسة تحرص على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والابتكار العلمي لطلبتها، بما يعزز حضورهم في المحافل الدولية، ويترجم رؤية وزارة التربية في دعم التميز والابتكار بين الطلبة.

 
 
