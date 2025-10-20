مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد تفوز ببطولة عالمية للروبوت

الوكيل الإخباري- فاز فريق "روبو ستارز" من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد، بالمركز الأول في البطولة العالمية الأفروآسيوية للروبوت، التي أُقيمت في كوالالمبور، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم.

اضافة اعلان



وقالت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي وتدريب مستمر الذي حظي به الطلبة، ربيع الخطيب، وأسامة كوافحة، وكرم عبد النبي، وعمار خواجة، بإشرافها وتدريب المعلم سائد الطيطي.