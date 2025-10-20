مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد تفوز ببطولة عالمية للروبوت

وقالت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي وتدريب مستمر الذي حظي به الطلبة، ربيع الخطيب، وأسامة كوافحة، وكرم عبد النبي، وعمار خواجة، بإشرافها وتدريب المعلم سائد الطيطي.
وأضافت أن المدرسة تحرص على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والابتكار العلمي لطلبتها، بما يعزز حضورهم في المحافل الدولية، ويترجم رؤية وزارة التربية في دعم التميز والابتكار بين الطلبة.
