مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

الوكيل الإخباري- احتفاء بيوم العلم الأردني، جددت مديرية الأمن العام غلاف صفحاتها الرسمية وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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وجددت المديرية صورة الغلاف المثبتة على غلاف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والتي تقارب 25 صفحة رسمية للتشكيلات والوحدات المختلفة على جميع المنصات.



وتضمن الغلاف الجديد صورة تبرز العلم الأردني مع عبارة "علمنا عال".