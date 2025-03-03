 
الإثنين 2025-03-03 11:36 م
 

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين، أولى موائد الإفطار الرمضانية التي تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذويهم، في لفتة انسانية تجسد قيم الشهر الفضيل.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج المجتمعية والإنسانية لمديرية الأمن العام في شهر رمضان المبارك وفي إطار نهجها السنوي الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وإعادة دمج النزلاء وتقوية روابطهم في المجتمع.


وانطلقت الفعالية الأولى في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، حيث سادت أجواء رمضانية تعكس الاهتمام بالجانب الإنساني الذي توليه المديرية لنزلائها، ضمن سياستها في تأهيلهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم.


وتستمر اللقاءات في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل طوال شهر رمضان المبارك، وتشتمل على مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية، في اجواء أسرية ورمضانية مميزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

فلسطين الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

جانب من مجلس الإفتاء الرمضاني في الاغوار الشمالية

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الإفتاء الرمضاني الأول

نتنياهو

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الأسرى

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

جانب من الاستضافة

أخبار محلية غرفة العمليات الفلسطينية تستضيف السفير الأردني وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية

طائرة إسرائيلية

عربي ودولي غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس

تعبيرية

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري

أخبار محلية الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية



 




الأكثر مشاهدة