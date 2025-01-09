مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

وبين مدير البطولة، قائد مجموعة مراسم الأمن العام، العميد عمر الجبور، بأن البطولة ستتشرف بإقامتها تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيس الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، شاكراً سموها على الرعاية وعلى الدعم لفريق الأمن العام الذي يمثل الأردن عالمياً في رياضة التقاط الأوتاد، وضمن الدول المنضوية تحت الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
وأشار، إلى القيمة الرياضية الكبيرة لهذه البطولة، فضلاً عن قيمتها الثقافية، لما تمثله الفروسية من إرث ثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية، ولمديرية الأمن العام التي مثّل الفرسان عماداً رئيسياً لانطلاقتها في العام 1921 منذ تأسيس الدولة الأردنية.
وأكد الجبور على الانتشار الكبير لرياضة الأوتاد في العالم، وأهميتها لعديد الدول الصديقة والشقيقة، لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام، اتخذت كافة الترتيبات اللازمة، وبتعاون ودعم كبير من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والجهات الحكومية والرسمية المختصة في العقبة، والتي تعمل وبشكل وطني مسؤول لتوفير متطلبات النجاح وإبراز الصورة المشرقة للأردن ولمحافظة العقبة، كبيئة آمنة ومناسبة لاستضافة البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية الدولية.
وأكد الجبور أن مديرية الامن العام، وبإيعاز من مديرها اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة هيأت كل الظروف وبالتعاون مع شركائها لإنجاح البطولة، ومواصلة دعم فريقها الذي يعد من أفضل فرق العالم في مضمار التقاط الأوتاد ومنافساتها المختلفة باستخدام الرمح والسيف وغيرها، إذ وقف فرسان الأمن العام على منصات التتويج العالمية وساهموا في رفع علم الوطن عالياً.
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