مديرية الأمن العام تودّع بعثتها المتوجهة لأداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- ودعت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بعثتها الأولى المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وشملت ضباطاً وضباط صف من العاملين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمصابين.

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وتأتي هذه البعثة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، كمكرمة ملكية لمنتسبي الأمن العام، كما تمثل امتداداً لنهج المديرية في تقدير منتسبيها وتعزيز الجانب المعنوي والروحي لديهم، وبما ينسجم مع قيم الدين الحنيف، ويمكنهم من أداء العبادات واستحضار الدروس منها والعبر في الصبر والتسامح والتراحم والاعتدال.