مديرية الأمن العام تودّع بعثتها المتوجهة لأداء مناسك العمرة

وتأتي هذه البعثة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، كمكرمة ملكية لمنتسبي الأمن العام، كما تمثل امتداداً لنهج المديرية في تقدير منتسبيها وتعزيز الجانب المعنوي والروحي لديهم، وبما ينسجم مع قيم الدين الحنيف، ويمكنهم من أداء العبادات واستحضار الدروس منها والعبر في الصبر والتسامح والتراحم والاعتدال.
وكان في وداع البعثة مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، المساعد للعمليات والتدريب، ومدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام.
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