مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية لواء قصبة إربد بالتعاون مع منظمة وورلدفيجن اليوم الخميس، اجتماعاً حول التعليم الدامج؛ بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح في المدارس الدامجة، بحضور عدد من مدراء المدارس في القصبة.

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وأكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة خلال الاجتماع الذي عقد في مدرسة خولة بنت الأزور، أهمية تأهيل الكوادر التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وتقديم البرامج التعليمية لهم، مستعرضاً أهم التغيرات التي طرأت على غرف المصادر ومهام المعلم المساند فيها.