مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة

وأكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة خلال الاجتماع الذي عقد في مدرسة خولة بنت الأزور، أهمية تأهيل الكوادر التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وتقديم البرامج التعليمية لهم، مستعرضاً أهم التغيرات التي طرأت على غرف المصادر ومهام المعلم المساند فيها.
بدورها، أشارت منسقة التعليم الدامج دينا دامر إلى خطة المنظمة التي تتضمن: الحق في التعليم لجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مرافق ومباني المدارس، وذلك وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.
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