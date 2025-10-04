السبت 2025-10-04 12:13 م
 

تمرين بسيط بعد الوجبات يخفض السكر في الدم ويحسن صحتك العامة

تعبيرية
 
السبت، 04-10-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسات أن ممارسة تمارين خفيفة بعد الأكل، مثل القرفصاء، يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والوقاية من السكري.

تنصح خبيرة الكيمياء الحيوية جيسي إنشاوسبي بأداء تمرين القرفصاء لمدة 20 دقيقة بعد كل وجبة، إذ تعمل عضلات الساقين كمخزن للجلوكوز، ما يقلل من ارتفاع السكر ويحسن الأيض والطاقة.


التمرين بسيط، ولا يتطلب معدات، ويمكن تعديله باستخدام كرسي للدعم. يُفضل البدء بعد 10-15 دقيقة من تناول الطعام، ودمجه مع نظام غذائي متوازن لتحقيق نتائج فعالة.

 

