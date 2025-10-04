تمرين بسيط بعد الوجبات يخفض السكر في الدم ويحسن صحتك العامة

تنصح خبيرة الكيمياء الحيوية جيسي إنشاوسبي بأداء تمرين القرفصاء لمدة 20 دقيقة بعد كل وجبة، إذ تعمل عضلات الساقين كمخزن للجلوكوز، ما يقلل من ارتفاع السكر ويحسن الأيض والطاقة.
التمرين بسيط، ولا يتطلب معدات، ويمكن تعديله باستخدام كرسي للدعم. يُفضل البدء بعد 10-15 دقيقة من تناول الطعام، ودمجه مع نظام غذائي متوازن لتحقيق نتائج فعالة.
