روتين بسيط يخلصك من نوبات القلق في دقائق

- قاطِع الفكرة فوراً
قل في داخلك (أو بصوت عالٍ): "توقّف" أو "كفى".
- غيّر وضعك الجسدي
اذهب للنافذة وتنفّس ببطء وعمق.
أو اصعد الدرج سريعاً لبضع ثوان.
- تمرين النقطتين
ركّز على نقطتين أمامك، قريبتين من بعض.
بدّل نظرك بينهما ببطء لتصفية الذهن.
🔸 هذه الخطوات البسيطة تُساعد في قطع سلسلة الأفكار المقلقة وتُعيدك للحظة الحاضرة.
-
