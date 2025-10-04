السبت 2025-10-04 12:13 م
 

روتين بسيط يخلصك من نوبات القلق في دقائق

الوكيل الإخباري-   القلق جزء طبيعي من الحياة، لكنه قد يتحول إلى عبء ثقيل إذا لم نسيطر عليه. لحسن الحظ، هناك طرق بسيطة وسريعة يمكنها كسر دائرة الأفكار المقلقة قبل أن تتفاقم، وتعيد إليك هدوءك النفسي.

كيف توقف القلق قبل أن يتفاقم؟
- قاطِع الفكرة فوراً
قل في داخلك (أو بصوت عالٍ): "توقّف" أو "كفى".
- غيّر وضعك الجسدي
اذهب للنافذة وتنفّس ببطء وعمق.
أو اصعد الدرج سريعاً لبضع ثوان.
- تمرين النقطتين
ركّز على نقطتين أمامك، قريبتين من بعض.
بدّل نظرك بينهما ببطء لتصفية الذهن.

🔸 هذه الخطوات البسيطة تُساعد في قطع سلسلة الأفكار المقلقة وتُعيدك للحظة الحاضرة.

 

لى

ىاىا

اففافا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تع

اغ

غزة

