مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي، ويشيد بجهودها النوعية

الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، قيادة الأمن الدبلوماسي، حيث نقل لمرتباتها تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره لجهودهم المتميزة في حماية ضيوف الأردن والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الوطنية. اضافة اعلان





واطّلع اللواء المعايطة، خلال الزيارة، على سير العمل والإجراءات المتبعة في تنفيذ الواجبات الموكلة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به القيادة في تعزيز الأمن الوطني الشامل، وما تتطلبه طبيعة مهامها من جاهزية عالية وانضباط دائم.



وشدد مدير الأمن العام على أهمية مواصلة رفد القيادة بالاحتياجات الفنية واللوجستية كافة، لتمكين مرتباتها من أداء واجباتهم بكفاءة واحترافية عالية.



كما استمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد الوحدة، استعرض خلاله أبرز الواجبات والمهام المنفّذة، والخطط الموضوعة لتطوير الأداء وتجويد الخدمات الأمنية المقدّمة.