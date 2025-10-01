الأربعاء 2025-10-01 03:15 م
 

مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي، ويشيد بجهودها النوعية

مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي، ويشيد بجهودها النوعية
قيادة الأمن الدبلوماسي
 
الأربعاء، 01-10-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، قيادة الأمن الدبلوماسي، حيث نقل لمرتباتها تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره لجهودهم المتميزة في حماية ضيوف الأردن والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الوطنية.اضافة اعلان


واطّلع اللواء المعايطة، خلال الزيارة، على سير العمل والإجراءات المتبعة في تنفيذ الواجبات الموكلة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به القيادة في تعزيز الأمن الوطني الشامل، وما تتطلبه طبيعة مهامها من جاهزية عالية وانضباط دائم.

وشدد مدير الأمن العام على أهمية مواصلة رفد القيادة بالاحتياجات الفنية واللوجستية كافة، لتمكين مرتباتها من أداء واجباتهم بكفاءة واحترافية عالية.

كما استمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد الوحدة، استعرض خلاله أبرز الواجبات والمهام المنفّذة، والخطط الموضوعة لتطوير الأداء وتجويد الخدمات الأمنية المقدّمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فيديو الوكيل إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

78

طب وصحة تلوث الهواء يزيد من حدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

g

أخبار الشركات حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

خك

تكنولوجيا أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

غت

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صق

أخبار الشركات زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8



 
 





الأكثر مشاهدة