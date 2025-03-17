 
الإثنين 2025-03-17 09:29 م
 

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار
مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار
 
الإثنين، 17-03-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-   شارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار اليوم في مديرية الدفاع المدني. اضافة اعلان


ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، لمنتسبي مديرية الدفاع المدني كافّة، واعتزاز وثقة جلالته في الجهود الكبيرة التي يتم بذلها في توفير أعلى سبل الحماية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدّم اللواء المعايطة الشكر والثناء لمرتبات الدفاع المدني داعياً إياهم المضي قدماً على نهج التميّز والعطاء ليبقوا كعادتهم عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكّد المعايطة، أن مديرية الأمن العام ستبقى ماضيةً في تعزيز قدرات الدفاع المدني في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، ورفد مديرية الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، والاستمرار في مسيرة التحديث والتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات لمرتبات الدفاع المدني كافّة، وبما ينعكس على الخدمة الإنسانية المقدّمة للمواطنين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: السوريون يستحقون بلدا خاليا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام

رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية

عربي ودولي رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية

عائلات الأسرى بغزة يحاولون اعتراض موكب نتنياهو على مدخل وزارة الدفاع

فلسطين عائلات الأسرى بغزة يحاولون اعتراض موكب نتنياهو على مدخل وزارة الدفاع

الشيخ أبو إسحاق الحويني

عربي ودولي وفاة الشيخ أبو إسحاق الحويني عن عمر ناهز 69 عامًا

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الخامس

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تعلن عن تسكين 7 برامج أكاديمية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين أمانة عمان ووزارة الزراعة لتحريج الأراضي الجرداء

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار



 
 




الأكثر مشاهدة