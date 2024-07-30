مدير الأمن العام يلتقي وكيل وزارة الداخلية القطرية للشؤون الأمنيّة والوفد المرافق له

05:07 م

الوكيل الإخباري - استقبل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، في مبنى المديرية، الشيخ نايف بن فالح آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية القطرية للشؤون الأمنية، والوفد المرافق له.



وبحث الجانبان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بمنظومة العمل الأمني في كلا البلدين الشقيقين .



وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي انعكست آثارها إيجابياً على مستوى التعاون بين البلدين في المجالات كافّة ، لا سيّما في مجال التعاون الأمني .



وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف أجهزة الأمن والشرطة في الدول العربية، وبما يضمن تبادل الخبرات المشتركة، ومواكبة المستجدّات والتطوّرات الأمنية والمجتمعية التي يشهدها الإقليم، وبشكل يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.



من جانبه أشاد الشيخ نايف بن فالح آل ثاني بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والمستوى الذي وصل إليه جهاز الأمن العام الأردني كأنموذج متطوّر قادر على تقديم الخدمات الأمنية والشرطية والإنسانية بكفاءة واحتراف.



وبيّن آل ثاني حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل الخبرات بشكل ينعكس على مستوى الأداء في جهازي الأمن في البلدين الشقيقين.



وعلى هامش الزيارة، زار الوفد الضيف مديرية العمليات والسيطرة، اطلع خلالها على أبرز الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة، وطرق تلقي البلاغات والتعامل معها، وأبرز الخدمات الأمنية والإسعافية والإنسانية المقدّمة للمواطنين.



كما زار الوفد الضيف مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، اطلع خلالها على التطوّرات وأهم التحديثات التي شهدتها المديرية، والهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في مديرية الأمن العام، ومواكبة التطوّر الكبير الذي يشهده مجال الإعلام .