السبت 2025-09-27 10:36 م
 

مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

المركز الوطني للبحوث الزراعية
المركز الوطني للبحوث الزراعية
 
السبت، 27-09-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-   اطلع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة على تجربة القطاع الخاص في إنتاج وتعبئة وتغليف التمور في إطار حرص المركز على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين الرواشدة خلال زيارته شركة القطوف الدانية للتمور اليوم السبت، أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المركز الوطني والقطاع الخاص.


وأشار إلى أن المركز ينفذ بحوثًا تطبيقية مبتكرة في مجال النخيل والتمور، تشمل دراسة الاحتياجات الحرارية لنضج الأصناف، وأبحاث تقشير التمور، وتقنيات مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وإدخال حلول تكنولوجية متقدمة في خدمة بساتين النخيل.

 
 
