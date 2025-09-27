مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة على تجربة القطاع الخاص في إنتاج وتعبئة وتغليف التمور في إطار حرص المركز على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

اضافة اعلان



وبين الرواشدة خلال زيارته شركة القطوف الدانية للتمور اليوم السبت، أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المركز الوطني والقطاع الخاص.