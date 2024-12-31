مدير الغذاء والدواء يتفقد مصانع في المفرق

وأكد مهيدات بحضور النائب الدكتور أحمد الشديفات خلال جولته في أقسام تصنيع المستحضرات الدوائية في مصنع رتاج للصناعات الدوائية ولقائه الطاقم الإداري للمصنع، أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية أولوية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد الملفات التي أولاها جلالة الملك عبد الله الثاني جل اهتمامه، للمحافظة على صدارة الصناعة الدوائية الوطنية والبناء على السمعة المتميزة للأدوية الأردنية وتعزيز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
كما تفقَّد مهيدات خلال جولة منفصلة في مصنع أجبان الشيخ، سير عمليات إنتاج الأجبان والمواد الأولية التي تدخل في إنتاجها والتقنيات المستخدمة وبما يضمن تطبيق شروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد لتقديم منتجات ذات جودة مميزة للمواطنين وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني في أسواق التصدير الخارجية.
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