مدير الغذاء والدواء يتفقد مصانع في المفرق

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، عددا من مواقع تصنيع الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية في محافظة المفرق.

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وأكد مهيدات بحضور النائب الدكتور أحمد الشديفات خلال جولته في أقسام تصنيع المستحضرات الدوائية في مصنع رتاج للصناعات الدوائية ولقائه الطاقم الإداري للمصنع، أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية أولوية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد الملفات التي أولاها جلالة الملك عبد الله الثاني جل اهتمامه، للمحافظة على صدارة الصناعة الدوائية الوطنية والبناء على السمعة المتميزة للأدوية الأردنية وتعزيز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.