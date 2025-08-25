الإثنين 2025-08-25 03:15 م
 

مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
 
الإثنين، 25-08-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-    تفقد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، اليوم سير العمل في محطة الطفيلة للبحوث الزراعية، التابعة للمركز، وذلك لمتابعة نسبة الإنجاز في تنفيذ الخطط البحثية.

واطلع الرواشدة على الإنجازات الميدانية في المحطة إضافة إلى تجهيز المساحات المخصصة لإجراء التجارب العلمية.


وأكد الرواشدة خلال الجولة التفقدية، التي حضرها مدير المركز المهندس عثمان الشول أهمية الأبحاث العلمية المتنوعة التي تشمل المحاصيل، والخضروات، والفاكهة، مشددًا على أن هذه الدراسات تلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق استدامة الموارد الزراعية.

 
 
