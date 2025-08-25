مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، اليوم سير العمل في محطة الطفيلة للبحوث الزراعية، التابعة للمركز، وذلك لمتابعة نسبة الإنجاز في تنفيذ الخطط البحثية.

واطلع الرواشدة على الإنجازات الميدانية في المحطة إضافة إلى تجهيز المساحات المخصصة لإجراء التجارب العلمية.