مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة

واطلع الرواشدة على الإنجازات الميدانية في المحطة إضافة إلى تجهيز المساحات المخصصة لإجراء التجارب العلمية.
وأكد الرواشدة خلال الجولة التفقدية، التي حضرها مدير المركز المهندس عثمان الشول أهمية الأبحاث العلمية المتنوعة التي تشمل المحاصيل، والخضروات، والفاكهة، مشددًا على أن هذه الدراسات تلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق استدامة الموارد الزراعية.
