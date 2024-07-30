مدير دائرة الأراضي والمساحة يقرر دمج مكاتب تابعة للدائرة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697895 الوكيل الاخباري - قرر مدير دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، دمج عدد من المكاتب التابعة للدائرة مع مديريات التسجيل في مناطق بالمملكة.وذلك لغايات ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر في الموارد البشرية. اقرأ أيضاً اتحاد الكتاب ينتدي حول " تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي"في جرش 38 الامن العام : 5 اصابات بحادث تدهور مركبة إيعاز من مدير الأمن العام بشأن ضابط انقذ حياة طفلة وقف ضخ المياه لمناطق في عمان والرصيفة - اسماء وزارة العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا في النصف الأول من العام فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء تنويه امني الى سالكي نفق الواحة في عمّان الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023 وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي