مدير دائرة الأراضي والمساحة يقرر دمج مكاتب تابعة للدائرة

الوكيل الاخباري - قرر مدير دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، دمج عدد من المكاتب التابعة للدائرة مع مديريات التسجيل في مناطق بالمملكة.



وذلك لغايات ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر في الموارد البشرية.



