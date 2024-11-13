مذكرة تفاهم بين الأردن وليبيا لتعزيز الخدمات الاجتماعية

الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات الاجتماعية.

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وأشارت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عُقد في مركز الوزارة، إلى أهمية المذكرة التي تم توقيعها بين الأردن وليبيا الشقيقة على هامش القمة التحضيرية للقمة العالمية للإعاقة التي ستُعقد في نيسان المقبل.