 
الأربعاء 2024-11-13 06:49 م
 

مذكرة تفاهم بين الأردن وليبيا لتعزيز الخدمات الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الأربعاء، 13-11-2024 05:48 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات الاجتماعية.

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وأشارت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عُقد في مركز الوزارة، إلى أهمية المذكرة التي تم توقيعها بين الأردن وليبيا الشقيقة على هامش القمة التحضيرية للقمة العالمية للإعاقة التي ستُعقد في نيسان المقبل.


وأكدت أن هذا التعاون يأتي في إطار تضافر الجهود والعمل العربي المشترك، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.

 
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