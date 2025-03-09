مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة إربد ونقابة المحامين

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة تجارة إربد مع نقابة المحامين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتوفير الدعم القانوني المناسب للشركات والمؤسسات.

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