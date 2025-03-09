 
الأحد 2025-03-09 02:59 م
 

مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة إربد ونقابة المحامين

اربد
إربد
 
الأحد، 09-03-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-    وقعت غرفة تجارة إربد مع نقابة المحامين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتوفير الدعم القانوني المناسب للشركات والمؤسسات.

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وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.

 
 
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