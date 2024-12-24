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مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية

مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية
مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية
الثلاثاء، 24-12-2024 04:42 م

الوكيل الإخباري-    وقع معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البرامج التدريبية الإدارية المتنوعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

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وقالت مدير عام المعهد، سهام الخوالدة، إن المعهد ينظر إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية كهدف استراتيجي بما يتماشى مع رؤية التحديث الإداري، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية، ومن بين هذه المؤسسات الجامعة الألمانية، وذلك بما يعود بالنفع على الجانبين.

 
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