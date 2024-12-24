مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية

الوكيل الإخباري- وقع معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البرامج التدريبية الإدارية المتنوعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

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