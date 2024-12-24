مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية

وقالت مدير عام المعهد، سهام الخوالدة، إن المعهد ينظر إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية كهدف استراتيجي بما يتماشى مع رؤية التحديث الإداري، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية، ومن بين هذه المؤسسات الجامعة الألمانية، وذلك بما يعود بالنفع على الجانبين.
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