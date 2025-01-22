مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

ويأتي هذا الملحق الخاص انطلاقًا من حرص مديرية الأمن العام على النهوض بدورها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة لا سيما الشباب، وفي ظل شراكتها الراسخة مع جامعة الحسين التقنية في هذا المجال، وبما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية، وصقل الطلبة سلوكياً وتحصينهم أمنياً، ونشر الثقافة الأمنيّة بينهم في مجالات عدّة وعلى رأسها التوعية من آفة المخدرات، والتوعية المرورية والتوعية من مخاطر الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، والعنف المجتمعي، ومخاطر الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية.
وأكّد اللواء المعايطة أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من مبدأ التشاركية والتكامل مع مؤسسات الدولة، ومن أهمها المؤسسات العلمية والتربوية التي نستطيع من خلالها إتاحة المعرفة الأمنية، وتمكين المنخرطين بها من تقديم أدوارهم المهمة في عملية تعزيز الأمن والاستقرار، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، خاصة ما يتعلق بفئة الشباب التي نسعى إلى تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأمنية والمجتمعية اللازمة.
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