مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

الوكيل الإخباري- وقّع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ورئيس جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الدكتور إسماعيل الحنطي اليوم الأربعاء، في مديرية الأمن العام، الملحق الخاص بالتوعية والتثقيف الأمنيّ، ضمن مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين.

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ويأتي هذا الملحق الخاص انطلاقًا من حرص مديرية الأمن العام على النهوض بدورها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة لا سيما الشباب، وفي ظل شراكتها الراسخة مع جامعة الحسين التقنية في هذا المجال، وبما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية، وصقل الطلبة سلوكياً وتحصينهم أمنياً، ونشر الثقافة الأمنيّة بينهم في مجالات عدّة وعلى رأسها التوعية من آفة المخدرات، والتوعية المرورية والتوعية من مخاطر الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، والعنف المجتمعي، ومخاطر الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية.