مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية في محافظات المملكة اليوم الاثنين، أنشطة وبرامج تدريبية بهدف تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وصقل مهاراتهم.

ففي مركز شابات الوسطية نفذ ورشة بعنوان "الشباب والحكم المحلي – تشجيع الشباب على الانتخابات"، بمشاركة 30 شابة من الفئة العمرية (18–24 عاماً).



واستعرض المحامي خالد البشايرة، خلال الورشة أهمية الانتخابات البلدية واللامركزية باعتبارها فرصة للمواطنين لاختيار ممثلين محليين يعبرون عن تطلعاتهم ويهتمون باحتياجاتهم اليومية والخدمات الأساسية، مؤكدا أن هذه الانتخابات تشكل ركيزة أساسية للديمقراطية المحلية.



كما نفذ مركز شباب الوسطية، ورشة تدريبية في مجال" الفنون التشكيلية - رسم على الفخار"، قدمها الفنان التشكيلي محمد العواودة، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 12-15 عاما.



وقال العواودة إن الورشة تضمنت، فنون الرسم وتزيين الأواني الفخارية باستخدام تقنيات مختلفة، والتي تربط بين التراث الثقافي والحرف اليدوية المعاصرة، و كما تضمنت تقنيات متعددة مثل تنعيم سطح الفخار، وتجهيزه للرسم، وتطبيق الألوان والرسومات المختلفة.



ونظم مركز شباب القادسية، ورشة بعنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" تحدث فيها المدرب عامر السفاسفة عن أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لمواجهة التغير المناخي.



وأشار السفاسفة إلى أن الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الوطنية، ويعزز مفهوم الاستدامة بما يخدم الأجيال القادمة، داعياً الشباب إلى المبادرة والابتكار في هذا المجال.



وفي الطفيلة، أطلق مركز الشابات النموذجي، بالتعاون مع مدرسة الهاشمية الأساسية، مبادرة تطوعية بعنوان "فرحة قلب" بمشاركة 30 طالباً وطالبة من رياض الأطفال، ضمن فعاليات بدء العام الدراسي.



ونفذ فريق متطوعي "احنا قدها" أنشطة ترفيهية وتفاعلية للطلبة، تضمنت الرسم على الوجوه والألعاب الرياضية، بهدف إدخال البهجة على قلوب الطلبة، وتشجيعهم على استقبال عامهم الدراسي الجديد بروح إيجابية.



وقالت رئيسة المركز رائدة العمايرة إن المبادرة تأتي في إطار دعم العملية التعليمية، وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدة أهمية مثل هذه الأنشطة في تحفيز الطلبة على الدراسة والتفوق .



من جانبها، أشارت مديرة المدرسة سائدة القيسي إلى جهود المركز في تنفيذ الأنشطة والمبادرات المجتمعية، لافتة إلى أن هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً لدى الطلبة وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية.



وفي الرصيفة، نفذت جمعية تمكين للإرشاد النفسي في مركز الشباب والشابات جلسة توعوية حول مخاطر الإدمان والوقاية منه، بمشاركة 20 شاباً وشابة من منتسبي المركز.



وهدفت الجلسة إلى رفع وعي المشاركين بمفهوم الإدمان ومراحله، والعواقب النفسية والاجتماعية لتعاطي المواد الإدمانية، إضافة إلى التدريب العملي على مهارات التفريغ الانفعالي وتوكيد الذات كوسائل للوقاية والحماية.



وقالت مديرة المركز غفران استيتية، إن الجلسة تضمنت تعريف المشاركين بالإدمان باعتباره مرضا يؤثر على الدماغ، وتصحيح معلومات مغلوطة منتشرة بين الشباب حول المواد الإدمانية، وبيان الأسباب المؤدية للإدمان.



وفي الأغوار الشمالية، انطلقت في مركز شباب الشيخ حسين دورة تدريبية بكرة القدم، بمشاركة 20 شابًا ضمن الفئة العمرية 15 الى 17 عاما.



وتهدف الدورة إلى صقل مهارات المشاركين من خلال تعليمهم أساسيات اللعبة، وتنظيم مباريات تنافسية بينهم، إلى جانب اكتشاف الطاقات الموهوبة في كرة القدم.



وفي إربد، نظم مركز شباب بيت راس ورشة حول التسامح الديني، بمشاركة 19 شابا، ضمن الفئة العمرية من 12-16 عاما من منتسبي المركز.



وبين المدرب عدلي الملكاوي أن التسامح في الإسلام خلق أصيل، حيث دعا القرآن والسنة إلى هذا المفهوم، مبينا أسس التسامح وأثره على الفرد والمجتمع.



واستعرض عددا من صور التسامح ومنها حل النزاعات، التعايش مع الاخرين، نشر ثقافة الحب والمودة والتأخي بين الناس وأثرها في إيجاد مجتمع يسوده الأمن والاستقرار.



وفي المفرق، نظمت مديرية الشباب بالتعاون مع بلدية المنشية جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بمشاركة عدد من موظفي ومهندسي البلدية.



وأكدت المدربة نايفة العليمات خلال الجلسة أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع، مبينة دور الجائزة في تسليط الضوء على الأعمال التطوعية ذات الأثر والاستدامة.



وتناولت فئات الجائزة وفلسفتها وأهدافها ورؤيتها إلى جانب مجالاتها التي تشمل مختلف القطاعات والمعايير التي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في النتائج.



كما أطلق مركز شباب الباسلية مبادرة تطوعية بعنوان "مساجدنا نظيفة" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة شباب من منتسبي المركز، بهدف تعزيز روح العمل التطوعي لدى الشباب وغرس قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.



وأكد رئيس المركز شادي الخريشا أن هذه الأنشطة تعزز مفهوم العطاء والمشاركة المجتمعية وتأتي ضمن خطة المركز الهادفة إلى تمكين الشباب في خدمة المجتمع المحلي من خلال مبادرات نوعية ومستدامة.



وفي الكرك، اختتم مركزا شباب وشابات السماكية، دورة تدريبية بعنوان "صناعة الريزن"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير مديرية شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين أن الدورة تهدف إلى تمكين الشابات، وإكسابهن مهارات عملية تعزز دورهن المجتمعي، وتفتح أمامهن آفاقًا جديدة نحو الريادة والابتكار.