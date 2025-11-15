مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة

وتُعقد الدورة بمقر اتحاد كرة السلة، من 14 إلى 24 الشهر الحالي، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يشرف عليها مدربون وخبراء في كرة السلة، لرفع كفاءة المشاركين وتطوير منهجيات التدريب الحديثة.
