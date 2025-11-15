مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة

الوكيل الإخباري- أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، أمس الجمعة، دورة مدربي كرة السلة – تصنيف درجة ثالثة.

