مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، أمس الجمعة، دورة مدربي كرة السلة – تصنيف درجة ثالثة.

وتُعقد الدورة بمقر اتحاد كرة السلة، من 14 إلى 24 الشهر الحالي، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يشرف عليها مدربون وخبراء في كرة السلة، لرفع كفاءة المشاركين وتطوير منهجيات التدريب الحديثة.

 
 
