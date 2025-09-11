مركز تطوير الأعمال يختتم تدريباً في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لشباب بني كنانة

الوكيل الإخباري- اختتم مركز تطوير الأعمال (BDC)، اليوم الخميس، برنامج تدريب "ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي" الذي استهدف مجموعة من شباب وشابات لواء بني كنانة، وذلك ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي لخلق فرص التشغيل الذاتي، أحد برامج المركز والمدعوم من منظمة اليونيسف .

وبحسب بيان للمركز، فإن مشروع التدريب الذي اختتمت فعالياته، بحضور متصرف لواء بني كنانة خلدون ارتيمة، ورئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية غرايبة، هدف إلى تمكين الشباب ذوي الأفكار والمشاريع الريادية، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات الريادية اللازمة لإنشاء وتطوير مشاريع منتجة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز نهج التشغيل الذاتي.



وأضاف، أن المشاركين في البرنامج الذي استمر 11 يومًا، وعددهم 29 شابًا وشابة، جرى تنمية قدراتهم في أدوات ومهارات مالية متقدمة، إلى جانب التعريف بأهم القوائم المالية والتطبيق العملي عليها، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في نجاح مشاريعهم واستدامة نموها، فيما سيتمكن المشاركون في المرحلة المقبلة من تقديم مقترحات مشاريعهم، حيث سيتم دعم المشاريع المختارة وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز تمكينهم الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في محافظة إربد.