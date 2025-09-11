مركز تطوير الأعمال يختتم تدريباً في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لشباب بني كنانة

وبحسب بيان للمركز، فإن مشروع التدريب الذي اختتمت فعالياته، بحضور متصرف لواء بني كنانة خلدون ارتيمة، ورئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية غرايبة، هدف إلى تمكين الشباب ذوي الأفكار والمشاريع الريادية، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات الريادية اللازمة لإنشاء وتطوير مشاريع منتجة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز نهج التشغيل الذاتي.
وأضاف، أن المشاركين في البرنامج الذي استمر 11 يومًا، وعددهم 29 شابًا وشابة، جرى تنمية قدراتهم في أدوات ومهارات مالية متقدمة، إلى جانب التعريف بأهم القوائم المالية والتطبيق العملي عليها، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في نجاح مشاريعهم واستدامة نموها، فيما سيتمكن المشاركون في المرحلة المقبلة من تقديم مقترحات مشاريعهم، حيث سيتم دعم المشاريع المختارة وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز تمكينهم الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في محافظة إربد.
واكد المركز، أن تلك الأنشطة تأتي في إطار التزام مركز تطوير الأعمال بتمكين الشباب الأردني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، تماشياً مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي.
