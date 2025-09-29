الإثنين 2025-09-29 08:15 ص
 

مزاد علني وجاهي اليوم لأرقام المركبات الأكثر تميزا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 07:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح مجموعة من أرقام المركبات الأكثر تميزًا للبيع بالمزاد العلني الوجاهي، ليُخصَّص ريعها لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، في خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة في المملكة.اضافة اعلان


وسيبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام، يوم الاثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وينتهي في اليوم نفسه.

ومن شأن تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي تمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم، وتعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب.

وجرى عرض الأرقام على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات (www.dvld.gov.jo)،
 والذي يمكن من خلاله معرفة الأرقام، والشروط والأحكام، وقيم التأمينات، والمبلغ الافتتاحي لكل رقم مميَّز، وكل ما يتعلَّق بتفاصيل المزايدة على الأرقام.
 
 
