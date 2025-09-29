مزاد علني وجاهي اليوم لأرقام المركبات الأكثر تميزا

وسيبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام، يوم الاثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وينتهي في اليوم نفسه.
ومن شأن تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي تمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم، وتعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب.
وجرى عرض الأرقام على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات (www.dvld.gov.jo)،
والذي يمكن من خلاله معرفة الأرقام، والشروط والأحكام، وقيم التأمينات، والمبلغ الافتتاحي لكل رقم مميَّز، وكل ما يتعلَّق بتفاصيل المزايدة على الأرقام.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى أحمد البيايضة
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروسان والشريدة والطراونة
-
انعقاد المؤتمر الأول للتطوير التراثي والسياحي في الشوبك
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية تعيدان تفعيل المخبز الخاص في غزة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي