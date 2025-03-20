مستشفى المقاصد: معالجة 634 مريضًا مجانًا في دير علا

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقًا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقام بإجراء الفحوص الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.
وأضاف الشلول، أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات المراجعات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص السيدات الحوامل، مشيرًا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 634 مراجعًا .
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