مستشفى المقاصد: معالجة 634 مريضًا مجانًا في دير علا

الوكيل الإخباري- أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يومًا طبيًا مجانيًا في لواء دير علا بمحافظة البلقاء.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقًا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقام بإجراء الفحوص الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.