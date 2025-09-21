مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر في العبدلي

وقالت جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، في بيان صحفي، إن الفعالية نُظمت بالتعاون مع شركة نات هيلث، وشركة بوليفارد العبدلي، ومستشفى العبدلي، وبمشاركة واسعة من الجمعيات الشريكة، والمهتمين، والداعمين، إضافة إلى طلبة من كليات الطب والتمريض والعمل الاجتماعي في الجامعة الهاشمية والجامعة الألمانية الأردنية.
ورفع المشاركون يافطات تحمل رسائل توعوية، مستخدمين الوسمين: (اسأل عن الخرف واسأل عن الزهايمر)، اللذين أطلقت الدعوة لهما سمو الأميرة منى الحسين، السفيرة الفخرية لمنظمة الزهايمر الدولية.
وأكدت الجمعية أن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على مرضي الخرف والزهايمر، وتشجيع أفراد المجتمع على طرح الأسئلة والتعمق في معرفة هذا المرض، بما يعزز الوعي، ويدعو إلى رعاية أفضل قائمة على الفهم والتعاطف، والحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة به.
-
أخبار متعلقة
-
عطوة اعتراف في جريمة مقتل الشاب حمزة القادري الاثنين
-
إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا
-
الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم على مسجد في السودان
-
التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر
-
إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا
-
جلالة الملك عبدالله الثاني يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية
-
جمعية الأسرة البيضاء تدعو لتعزيز الوعي حول مرض الزهايمر في اليوم العالمي له
-
السفارة البريطانية بعمان: المملكة المتحدة تعترف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين