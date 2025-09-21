مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر في العبدلي

08:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746896 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شارك مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور رياض الشياب، اليوم الأحد، مندوبًا عن وزير الصحة في مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الذي يصادف 21 أيلول من كل عام، في منطقة البوليفارد – العبدلي. اضافة اعلان





وقالت جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، في بيان صحفي، إن الفعالية نُظمت بالتعاون مع شركة نات هيلث، وشركة بوليفارد العبدلي، ومستشفى العبدلي، وبمشاركة واسعة من الجمعيات الشريكة، والمهتمين، والداعمين، إضافة إلى طلبة من كليات الطب والتمريض والعمل الاجتماعي في الجامعة الهاشمية والجامعة الألمانية الأردنية.



ورفع المشاركون يافطات تحمل رسائل توعوية، مستخدمين الوسمين: (اسأل عن الخرف واسأل عن الزهايمر)، اللذين أطلقت الدعوة لهما سمو الأميرة منى الحسين، السفيرة الفخرية لمنظمة الزهايمر الدولية.



وأكدت الجمعية أن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على مرضي الخرف والزهايمر، وتشجيع أفراد المجتمع على طرح الأسئلة والتعمق في معرفة هذا المرض، بما يعزز الوعي، ويدعو إلى رعاية أفضل قائمة على الفهم والتعاطف، والحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة به.

