مشاركة أردنية بالاجتماع الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بيروت

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة، افتُتحت أعمال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الأمناء، المهندس أحمد الدوسري، حيث تم استعراض مشروع الإستراتيجية الجديدة للمركز، والهيكل التنظيمي المقترح، بما يعزز من دور المركز في دعم جهود الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة.
وناقش الحضور التقارير المالية والفنية للمركز، بالإضافة إلى استعراض إجراءات اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس.
وشهد الاجتماع تسليم رئاسة المجلس إلى جمهورية جيبوتي، مع التأكيد على استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للاجتماع القادم.
ويُعقد الاجتماع بالتزامن مع فعاليات أسبوع لبنان للطاقة 2025، الذي شهد إطلاق خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان.
ويُعد "أسبوع لبنان للطاقة"، منصة إقليمية بارزة تجمع نخبة من الشركات المحلية والدولية، إلى جانب خبراء ومؤسسات رسمية ومبتكرين في قطاع الطاقة، ويهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في تقنيات الإنتاج، وحلول التخزين، والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التشبيك وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الجنرال فراس الدويري
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون
-
مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك
-
"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
انتخاب أيمن عمر رئيسا لجمعية أدلاء السياح
-
عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة