الجمعة 2025-09-26 07:33 م
 

مشاركة أردنية بالاجتماع الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بيروت

جانب من المشاركة الأردنية
 
الجمعة، 26-09-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري- شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، في أعمال الاجتماع السابع والعشرين لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة، افتُتحت أعمال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الأمناء، المهندس أحمد الدوسري، حيث تم استعراض مشروع الإستراتيجية الجديدة للمركز، والهيكل التنظيمي المقترح، بما يعزز من دور المركز في دعم جهود الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة.


وناقش الحضور التقارير المالية والفنية للمركز، بالإضافة إلى استعراض إجراءات اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس.


وشهد الاجتماع تسليم رئاسة المجلس إلى جمهورية جيبوتي، مع التأكيد على استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للاجتماع القادم.


ويُعقد الاجتماع بالتزامن مع فعاليات أسبوع لبنان للطاقة 2025، الذي شهد إطلاق خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان.


ويُعد "أسبوع لبنان للطاقة"، منصة إقليمية بارزة تجمع نخبة من الشركات المحلية والدولية، إلى جانب خبراء ومؤسسات رسمية ومبتكرين في قطاع الطاقة، ويهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في تقنيات الإنتاج، وحلول التخزين، والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التشبيك وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية.

 
 
