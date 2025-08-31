مشاريع وحملات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة في معان

05:10 م

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة البيئة، من خلال مديرية حماية البيئة في محافظة معان، سلسلة من المشاريع والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.





وأوضحت الوزارة أن إنجازات المديرية شملت توزيع 68 حاوية بلاستيكية بسعة 25 لتراً، بالتنسيق مع بلدية معان على الحدائق والمنتزهات، إضافة إلى تثبيت 10 سلال معدنية معلقة بسعة مماثلة، ووضع لوحات توعوية في 18 موقعاً في المحافظة، تحمل رسائل موجهة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في المواقع العامة والسياحية والمحميات الطبيعية وجوانب السدود، فضلاً عن التوجه لتوزيع حاويات معدنية بسعة 1100 لتر على الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة دعماً للبنية التحتية البيئية.



ونُظمت حملات نظافة وطنية في عدد من المناطق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية، وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع من طلبة المدارس والجامعات والمراكز الشبابية وأفراد المجتمع، أسفرت عن جمع أكثر من 35 طناً من النفايات، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوعية البيئية.



وعلى صعيد برامج التوعية، نُفذت مجموعة من المحاضرات البيئية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والمراكز الشبابية والمحلات التجارية، حضرها نحو 750 مشاركاً، تناولت السلوكيات البيئية الصحيحة وطرق الحفاظ على الموارد الطبيعية.



وبيّنت الوزارة أن المديرية تواصل تنفيذ مشاريع مراقبة نوعية مياه الشرب والمياه في آبار ومحطات تنقية وسيول وينابيع المحافظة، وإصدار تقارير دورية حول النتائج، بما في ذلك بئر المحمدية، ومحطات تنقية الفجيج، وجامعة الحسين، ووادي موسى، ومحطة تنقية مياه معان، ومياه الفوسفات، إضافة إلى مشروع مراقبة جودة نوعية الهواء عبر مختبر متنقل جاب عدة مواقع في المحافظة، حيث يبقى لمدة أسبوعين في كل موقع، وأكدت نتائجه عدم تسجيل أي تجاوزات لمعدلات الملوثات لعناصر جودة الهواء الرئيسية في المحافظة.



وأكدت أن هذه المشاريع مستمرة وقابلة للتوسعة وفق الحاجة والإمكانات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحسين نوعية البيئة في المحافظة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.