مشاكل تشغيلية وانقطاع الكهرباء يتسبب بنقص ضخ المياه في لواء بني عبيد

الوكيل الإخباري- قال مدير مياه لواء بني عبيد في محافظة اربد أشرف الخصاونة، إن شكاوى وردت من قبل مواطنين بالأسابيع الأخيرة في بعض المناطق باللواء بشأن نقص كميات المياه وعدم انتظام توزيعها، مؤكدا أن السبب يعود الى مشاكل تشغيلية بآبار "زبدة والزعتري" التي يتم ضخ المياه منها، وانقطاع التيار الكهربائي عنهما، بالإضافة إلى مشاكل فنية.

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وأشار الى أن زيادة عدد الأبنية والتوسع العمراني وارتفاع عدد سكان المنطقة يشكل تحديا كبيرا لشبكات المياه وتزويدها للسكان، مبينا ان المديرية اتخذت إجراءات مع بداية فصل الصيف كانت كفيلة لضمان استمرار ضخ المياه لمستحقيها.



وأكد أن مياه لواء بني عبيد تستقبل اي شكاوى ترد من المواطنين وتقوم بإيجاد الحلول الجذرية لها ومتابعتها، داعياً المواطنين للتوجه لمديرية المياه بلواء في حال وجود خلل في في تزويدهم بالمياه.

وأضاف، أن عدد الساعات والأدوار في أغلب مناطق لواء بني عبيد ثابتة ومنتظمة وان مديرية المياه تعمل بكل طاقتها لسد احتياجات المواطنين من المياه.



وشكا مواطنون في مناطق مختلفة بلواء بني عبيد من نقص كميات المياه وعدم انتظام توزيعها وعدم وصولها بشكل منتظم إلى منازلهم.