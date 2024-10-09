مشاكل تشغيلية وانقطاع الكهرباء يتسبب بنقص ضخ المياه في لواء بني عبيد

وأشار الى أن زيادة عدد الأبنية والتوسع العمراني وارتفاع عدد سكان المنطقة يشكل تحديا كبيرا لشبكات المياه وتزويدها للسكان، مبينا ان المديرية اتخذت إجراءات مع بداية فصل الصيف كانت كفيلة لضمان استمرار ضخ المياه لمستحقيها.
وأكد أن مياه لواء بني عبيد تستقبل اي شكاوى ترد من المواطنين وتقوم بإيجاد الحلول الجذرية لها ومتابعتها، داعياً المواطنين للتوجه لمديرية المياه بلواء في حال وجود خلل في في تزويدهم بالمياه.
وأضاف، أن عدد الساعات والأدوار في أغلب مناطق لواء بني عبيد ثابتة ومنتظمة وان مديرية المياه تعمل بكل طاقتها لسد احتياجات المواطنين من المياه.
وشكا مواطنون في مناطق مختلفة بلواء بني عبيد من نقص كميات المياه وعدم انتظام توزيعها وعدم وصولها بشكل منتظم إلى منازلهم.
وقالوا ، إن عدد الساعات التي يتم ضخ المياه فيها غير كافية ومحدودة جدا ولا تكفي حاجتهم ليومين واقل، لافتين الى أن بعض أصحاب صهاريج المياه الخاصة يستغلون أوضاع الناس وحاجتهم الملحة للمياه، حيث يبلغ سعر الصهريج الذي تبلغ سعته حوالي ثلاثة أمتار 15 دينارا.
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