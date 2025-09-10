انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 6 نقاط فقط ليصل إلى 21886 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة، ليصل إلى 6532 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بقيمة دولار ليصل إلى 63.79 دولار للبرميل الواحد.
