انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

11:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745658 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انخفض، اليوم الأربعاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 220 نقطة، ليصل إلى 45491 نقطة. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 6 نقاط فقط ليصل إلى 21886 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة، ليصل إلى 6532 نقطة.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بقيمة دولار ليصل إلى 63.79 دولار للبرميل الواحد.

