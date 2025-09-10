الخميس 2025-09-11 12:12 ص
 

انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:36 م
الوكيل الإخباري-  انخفض، اليوم الأربعاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 220 نقطة، ليصل إلى 45491 نقطة.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 6 نقاط فقط ليصل إلى 21886 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة، ليصل إلى 6532 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بقيمة دولار ليصل إلى 63.79 دولار للبرميل الواحد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي "بلومبيرغ": بولندا تطلب من حلفائها منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للمسيّرات

ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

ت

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات

مصر .. رسالة حاسمة بشأن زيادة أسعار الكهرباء

عربي ودولي مصر .. رسالة حاسمة بشأن زيادة أسعار الكهرباء

ا

عربي ودولي نتنياهو: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم وإلا

الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر



 
 



الأكثر مشاهدة