الخميس 2025-09-11 01:47 ص
 

السبب الكامن وراء خطورة الإنفلونزا على المسنين

ا
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 12:31 ص

الوكيل الإخباري- كشف فريق من العلماء عن السبب الذي يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بعدوى الإنفلونزا الشديدة، ما يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة تقلل من المضاعفات والوفيات لدى هذه الفئة العمرية.

وأظهرت الدراسة أن التقدم في العمر يؤدي إلى زيادة إنتاج بروتين سكري يسمى "أبوليبوبروتين د" (ApoD)، وهو بروتين مرتبط باستقلاب الدهون وتنظيم الالتهابات.

اضافة اعلان

 

ويؤدي ارتفاع مستوياته في رئة كبار السن إلى إضعاف استجابة الجهاز المناعي ضد الفيروسات، ويؤدي إلى تلف واسع في أنسجة الرئة، ما يزيد من شدة العدوى.

وأوضح العلماء أن ApoD يثبط تنشيط الإنترفيرونات من النوع الأول، وهي جزيئات أساسية لمقاومة الفيروسات، كما يسبب انهيارا واسعا في الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة وتحفيز الاستجابة المناعية، ما يسمح بتكاثر الفيروس وتفاقم الأعراض.


وجاءت هذه النتائج ثمرة تعاون بين جامعات ومراكز بحثية في الصين وبريطانيا، منها جامعة الصين الزراعية وجامعة نوتنغهام ومعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والمعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية بالصين، إضافة إلى جامعة إدنبرة.


وقال البروفيسور كين-تشاو تشانغ، من جامعة نوتنغهام والمشارك في إعداد الدراسة: "تعد الشيخوخة عاملا رئيسيا لزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا. ومع تسارع شيخوخة سكان العالم، تزداد الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات، ومن الضروري فهم آليات هذه العدوى لتطوير حلول فعالة".

 

ويرجح العلماء أن استهداف بروتين ApoD بعلاجات مثبطة قد يوفر وسيلة واعدة لتخفيف حدة الإنفلونزا لدى كبار السن، ويساهم في تقليل معدلات الاعتلال والوفيات.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أثر غير متوقع للوحدة على الصحة

مركبة فضاء أمريكية تعثر على أقوى الأدلة لاحتمال وجود حياة قديمة على المريخ

منوعات مركبة فضاء أمريكية تعثر على أقوى الأدلة لاحتمال وجود حياة قديمة على المريخ

ا

طب وصحة السبب الكامن وراء خطورة الإنفلونزا على المسنين

إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية

عربي ودولي إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية

ب

عربي ودولي "بلومبيرغ": بولندا تطلب من حلفائها منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للمسيّرات

ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

ت

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة