أثر غير متوقع للوحدة على الصحة

كشفت دراسة علمية جديدة عن أثر غير متوقع يسببه الشعور بالوحدة على صحة الإنسان.



وأشارت مجلة Scientific Reports إلى أن فريق بحث دولي أجرى دراسة لمعرفة الآثار النفسية والجسدية التي يسببها الشعور بالوحدة على الإنسان، وقاموا بتحليل البيانات النفسية والطبية لأكثر من 250 ألف شخص من 139 دولة، واكتشفوا أن الشعور بالوحدة لا يزيد فقط من تدهور الحالة النفسية، بل له أيضا ارتباط مباشر بالألم الجسدي.

وأظهر تحليل البيانات أن الأشخاص الذين يعانون بانتظام من الشعور بالوحدة يشتكون من الألم بمعدل الضعف، ويبلغون عن مشاكل صحية أكثر بنسبة 80%، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 26% للضائقة النفسية.

ولاحظ الباحثون أنه في ما يقرب من 60% من الحالات، فإن التوتر العاطفي هو الذي يفسر العلاقة بين الوحدة والآلام الجسدية، بينما كانت الأمراض المزمنة سببا بالألم الجسدي بنسبة 19%، والعوامل الاجتماعية مثل الدعم النفسي المنخفض من المقربين شكلت نسبة 14% من أسباب الألم الجسدي.



ومن المثير للاهتمام تبعا للباحثين أن تأثير الوحدة على الصحة الجسدية كان أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال، ولكنه كان متشابها تقريبا بين الأشخاص من مختلف الأعمار، كما تباينت قوة العلاقة بين الوحدة والألم الجسدي لدى الأشخاص في مختلف البلدان، ما يبرز وفقا للباحثين، أهمية الظروف الثقافية والاجتماعية وتأثيراتها على الصحة النفسية والجسدية.