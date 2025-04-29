الثلاثاء 2025-04-29 12:03 م
 

مصدر يكشف سبب احتراق مركبة على شارع الأردن

من موقع احتراق المركبة على شارع الأردن
من موقع احتراق المركبة على شارع الأردن
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مصدر أمني عن تفاصيل حادث احتراق مركبة بالكامل على شارع الأردن صباح اليوم، موضحاً أن السبب يعود إلى حادث تدهور أدى إلى اشتعال النيران في المركبة بشكل كامل.اضافة اعلان


وأكد المصدر أن مجموعات الدفاع المدني تعاملت بسرعة مع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على المركبة فقط.

وبين أن مجموعات إدارة السير كانت حاضرة في الموقع فور وقوع الحادث، وعملت على تسيير الحركة المرورية وضمان عدم تعطل السير، بالإضافة إلى منع توقف المركبات أو تجمهر الفضوليين في الموقع حفاظاً على السلامة العامة.
 
gnews

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