مصدر يكشف سبب احتراق مركبة على شارع الأردن

وأكد المصدر أن مجموعات الدفاع المدني تعاملت بسرعة مع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على المركبة فقط.
وبين أن مجموعات إدارة السير كانت حاضرة في الموقع فور وقوع الحادث، وعملت على تسيير الحركة المرورية وضمان عدم تعطل السير، بالإضافة إلى منع توقف المركبات أو تجمهر الفضوليين في الموقع حفاظاً على السلامة العامة.
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