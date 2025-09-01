الإثنين 2025-09-01 11:18 م
 

معرض الكتاب المجاني يواصل فعالياته في بلدية الرصيفة

أرشيفية
 
الإثنين، 01-09-2025 10:14 م

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم الاثنين فعاليات معرض الكتاب المجاني الذي أطلقته بلدية الرصيفة أمس الأحد في مكتبة البلدية والذي يهدف الى توزيع حوالي أربعة عشر ألف كتاب من مختلف العناوين مجانا ضمن خطة البلدية الهادفة لإعادة تأهيل المكتبة العامة فيها وتحديثها.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان ان خطة البلدية بدأت لإعادة تأهيل مبنى المكتبة وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لتكون مكتبة رقمية تدار بأعلى الأنظمة المكتبية وتوفر بيئة سليمة للقارئ حيث سيتم حوسبتها باستخدام افضل برامج إدارة المكتبات وتزويدها بعدد من أجهزة الحاسوب في المرحلة الأولي لتمكين روادها من القراءة إلكترونيا واستخدام افضل تطبيقات وبرامج نشر الكتب إلكترونيا.


وأضاف، إن البلدية ستزود المكتبة بأحدث الإصدارات من الكتب في مختلف المجالات لمواكبة التطور والحداثة عالميا وتوفير مراجع علمية للطلبة وهواة القراءة في مدينة الرصيفة، مشيدا بالإقبال الممتاز من المواطنين للحصول على الكتب حيث تقوم البلدية بتوزيع عشرة كتب مجانية لكل زائر خلال فترة المعرض التي تنتهي غدا الثلاثاء.


من جهتهم عبر عدد من رواد المكتبة عن رضاهم عن هذه الخطوة التي طال انتظارها للحصول على مكتبة عامة متطورة وحديثة تلبي احتياجاتهم العلمية والثقافية حيث ان العديد من رواد المكتبة من طلبة الجامعات يحتاجون لإجراء بحوث علمية في تخصصاتهم، داعين الى توسيع المكتبة وتوفير أماكن خاصة للعائلات وللطلبة من اجل توفير بيئة هادئة للقراءة وتوفير إمكانية استعارة الكتب لأبناء المدينة.

 
 
