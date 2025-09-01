معرض الكتاب المجاني يواصل فعالياته في بلدية الرصيفة

وقال الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان ان خطة البلدية بدأت لإعادة تأهيل مبنى المكتبة وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لتكون مكتبة رقمية تدار بأعلى الأنظمة المكتبية وتوفر بيئة سليمة للقارئ حيث سيتم حوسبتها باستخدام افضل برامج إدارة المكتبات وتزويدها بعدد من أجهزة الحاسوب في المرحلة الأولي لتمكين روادها من القراءة إلكترونيا واستخدام افضل تطبيقات وبرامج نشر الكتب إلكترونيا.
وأضاف، إن البلدية ستزود المكتبة بأحدث الإصدارات من الكتب في مختلف المجالات لمواكبة التطور والحداثة عالميا وتوفير مراجع علمية للطلبة وهواة القراءة في مدينة الرصيفة، مشيدا بالإقبال الممتاز من المواطنين للحصول على الكتب حيث تقوم البلدية بتوزيع عشرة كتب مجانية لكل زائر خلال فترة المعرض التي تنتهي غدا الثلاثاء.
من جهتهم عبر عدد من رواد المكتبة عن رضاهم عن هذه الخطوة التي طال انتظارها للحصول على مكتبة عامة متطورة وحديثة تلبي احتياجاتهم العلمية والثقافية حيث ان العديد من رواد المكتبة من طلبة الجامعات يحتاجون لإجراء بحوث علمية في تخصصاتهم، داعين الى توسيع المكتبة وتوفير أماكن خاصة للعائلات وللطلبة من اجل توفير بيئة هادئة للقراءة وتوفير إمكانية استعارة الكتب لأبناء المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق
-
وزارة المياه تعقد جلسة نقاشية لتعزيز التعاون ضمن اتفاقية "هلسنكي"
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني
-
بلدية بني عبيد: إدراج تأهيل ساحة عربة الترخيص بالعطاءات المقبلة
-
بلدية الزعتري والمنشية تطرح عطاء تشغيل وتجهيز بئر ارتوازي
-
الصفدي يثني على مواقف سلوفينيا الداعمة لفلسطين ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة
-
الأردن ومصر يطالبان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة