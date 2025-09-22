مفتي المملكة: الأربعاء أول أيام شهر ربيع الثاني

09:42 م

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات بأن يوم بعد غد الأربعاء، هو غرة شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1447. اضافة اعلان



